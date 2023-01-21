МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции Махачкалы

20 января сотрудники полиции Махачкалы задержали 40-летнего мужчину, который выстрелил в знакомого и скрылся. Его нашли и доставили в ОВД. Как сообщили в МВД Дагестана, при разбирательстве мужчине стало плохо, его доставили в больницу, где он скончался. Следствие установило, что мужчине нанесли «телесные повреждения», которые могли привести к смерти. МВД проводит проверку «неправомерных действий» полицейских.

«Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников»,— говорится в сообщении МВД Дагестана.

Дагестанское издание «Черновик» со ссылкой на родственников сообщило, что 20 января в отделении полиции Махачкалы погиб Далгатов Курбан. По данным издания, мужчину могли ударить током в область сердца, в результате чего он потерял сознание и умер.

Анастасия Ларина