Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России и на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили события в России в связи с мятежом ЧВК «Вагнер», а также ситуацию на поле боя. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

«После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для маневров на поле боя. А для нас, напротив, открывается окно возможностей. Надо действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным»,— написал Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский президент предупредил Эммануэля Макрона, что Россия якобы готовит «опасные провокации на Запорожской АЭС». По его словам, Украина будет «держать ситуацию на максимальном контроле» вместе с МАГАТЭ. Ранее аналогичные обвинения в адрес Украины выдвинул советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.