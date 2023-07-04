Боррель: страны G7 договорились 24 июня не комментировать мятеж в России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 24 июня министры иностранных дел G7 договорились публично не комментировать мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы не дать властям России повода обвинить в случившемся Запад.

«Во время видеоконференции министров иностранных дел стран G7 мы договорились не комментировать публично эти события, чтобы не давать Владимиру Путину и его пропагандистской машине повода для попыток обвинить западные страны в этом внутреннем российском вопросе. Однако теперь, когда мятеж закончился, мы можем и должны извлечь уроки из того, что произошло в России в ту субботу»,— написал господин Боррель в своем блоге.

По словам главы внешнеполитического ведомства, первый урок заключается в том, что конфликт на Украине ослабил режим президента России Владимира Путина гораздо сильнее, чем думали многие наблюдатели. Он заявил, что об этом свидетельствует тот факт, что почти никакие силы не выступили активно против захвата штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

По мнению господина Борреля, еще одно серьезное последствие мятежа — возрастание рисков нестабильности в России. Он считает очевидным то, что РФ находится в глубоком кризисе.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости», воспринятого российскими властями как вооруженный мятеж. Бойцы ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько российских регионов. Вечером 24 июня сообщалось, что ситуация урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы развернули колонны и ушли в полевые лагеря. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать мятежников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Народ не прислушался к ''Вагнеру''».

Эрдни Кагалтынов