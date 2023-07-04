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Коммерсантъ FM
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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» на турнире в Петербурге

Футболисты российского «Зенита» проиграли сербской «Црвене Звезде» во втором своем матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер, который Санкт-Петербург принимает второй год подряд. В первом матче, 1 июля, петербуржцы обыграли на «Газпром Арене» команду «Нефтчи» из Азербайджана со счетом 3:1. В заключительном для себя матче турнира «Зенит» 9 июля встретится с турецким «Фенербахче».

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Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

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Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Состоявшаяся сегодня, 4 июля, встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Иванич (40), Крассо (88, пен.) — Кейрос (62).

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 21 июля. Предыдущий сезон завершился 3 июня, его победителем стал «Зенит».

О Кубке PARI Премьер читайте в публикации «Ъ-СПб».

Мария Федотова

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