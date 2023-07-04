Арендные самокаты в Петербурге оснастят защитными шлемами

В следующем году кикшеринг Whoosh планирует предоставлять в аренду самокаты со шлемами в большинстве городов, где действует сервис. Долю таких устройств планируется увеличить до 30%. При этом в каждом городе будет не менее 15% электросамокатов с защитной экипировкой, сообщили в компании 4 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

К 2025 году Whoosh намерена оснастить средствами защиты до 70-80% предоставляемых в аренду самокатов.

Как уточняет «Деловой Петербург», в этом сезоне данное нововведение коснется нескольких городов-мегаполисов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Астана (столица Казахстана) и прочие.

Генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко рассказал о причине такого решения: «В рамках системной работы по повышению безопасности поездок, проанализировав статистику, мы пришли к выводу, что, если бы пользователь был в шлеме — последствия, особенно в серьезных инцидентах, могли бы быть существенно более легкими».

Наряду с самокатами реновация в виде защитных шлемов ждет и арендные велосипеды Whoosh. При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что аренда шлема для пользователей сервиса будет бесплатна, и его использование носит рекомендательный характер.

Напомним, в декабре прошлого года Росстандарт утвердил ГОТС для электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Документ, в том числе, вводит ограничение скорости для таких устройств до 25 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга начали работу по созданию единой базы самокатчиков для отслеживания нарушений ПДД.

Также появилась идея запретить передвигаться на электросамокатах в исторических районах Петербурга. Однако в ГИБДД данную инициативу не поддержали.

Наталья Ширнина

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