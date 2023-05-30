В Петербурге создадут единую базу самокатчиков

Власти Петербурга начали работы по созданию единой базы самокатчиков для отслеживания нарушений ПДД. Об этом 30 мая рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

По его словам, кикшеринг «занял свое место» в ПДД, из-за чего в городе необходимо повышать культуру вождения. В базе будут учитываться технические характеристики самоката и скорость передвижения.

Предполагается, что будет установлен верхний и нижний скоростной передел, установлены допустимые маршруты для передвижения. Кроме того, планируется ввести подтверждение личности для аренды самоката.

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