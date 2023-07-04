В Махачкале арестован еще один полицейский, заподозренный в применении пыток

Советский районный суд Махачкалы постановил заключить под стражу экс-оперуполномоченного отделения угрозыска отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова. Он заподозрен в превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», несколько месяцев назад после пыток в отделе полиции скончался 35-летний Курбан Далгатов, доставленный туда как очевидец происшествия. Вечером 20 января произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них несколько раз выстрелил из травматического оружия в другого. Прибывшие на вызов полицейские пришли к выводу, что стрелку помог скрыться его знакомый Курбан Далгатов. Трое пытавших его оперуполномоченных были арестованы.

По версии следствия, в ночь на 21 января Булат Меджидов, «действуя группой лиц совместно с другими работниками», применил пытки к другому доставленному, добиваясь от него сведений о местонахождении скрывшегося стрелка.

Суд решил, что Булат Меджидов должен быть заключен под стражу до 21 августа, сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Булат Меджидов отрицает применение силы в отношении друзей Курбана, но на него дал показания один из сотрудников уголовного розыска Советского РОВД»,— сообщил в своем Telegram-канале член республиканской ОНК Шамиль Хадулаев.

Юлия Рыбина, Махачкала