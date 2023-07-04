«Магнит» притянул захватчика

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге допросили трех потерпевших по делу о захвате заложников в тюменском магазине «Магнит», фигурантом которого является Алексей Газиев. Свою вину подсудимый признал и извинился перед сотрудниками магазина. В ходе рассмотрения показаний свидетелей выяснилось, что вечером накануне случившегося он смотрел фильм о захвате заложника.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Центрального окружного военного суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело о захвате заложников в тюменском магазине «Магнит» рассматривает коллегия из трех судей Центрального окружного военного суда под председательством Алексея Колесникова. Фигурант дела — Алексей Газиев, ему инкриминируют пп. «г», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники и удержание более двух лиц) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Захват заложников был совершен в ночь на 10 марта в магазине «Магнит» на ул. Александра Протозанова в Тюмени. На судебном заседании во вторник, 4 июля, по ВКС прошел допрос потерпевших, которые рассказали о том, как это происходило.

По данным следствия, около 01.00 Алексей Газиев вооружился витринным ножом для овощей и взял в заложники трех человек: администратора Андрея Плотникова, продавцов ОльгуШамарову и Екатерину Ревнивых. Двух сотрудников он запер в подсобном помещении, а администратора связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от силовиков пригласить представителей СМИ для дачи им интервью и его трансляции.

«Зазвенел колокольчик, зашел подсудимый. Пошел в сторону стеллажей с пивом. Потом подошел ко мне за спину, направил нож в мою сторону и сказал “Беги, сейчас здесь будет море крови”»,— рассказала Екатерина Ревнивых. По ее словам, после этого она предупредила о вооруженном человеке Андрея Плотникова, а сама убежала в подсобное помещение к Ольге Шамаровой.

«Я ушла в подсобное помещение попить чай, раз мы работаем в ночное время,— добавила госпожа Шамарова.— Прибежала Катя, сказала, что в магазине мужчина с ножом. Мы побежали в зал и увидели, как он размахивает ножом, а через какое-то время подходит к Андрею, хватает его сзади и подставляет нож к горлу». Проверив, все ли закрыты двери, захватчик остался вместе с заложником-администратором в зале, а продавщиц отправил в подсобное помещение. Через какое-то время женщины смогли выбраться из магазина самостоятельно, открыв дверь запасным ключом.

По словам потерпевших, Алексей Газиев мотивы своих действий не объяснял. «Кажется, он всем был недоволен. Даже когда покупатели ходили — дверь дергали, он на них ругался и угрожал: не заходите — зарежу»,— отметила Ольга Шамарова. Как пояснил Андрей Плотников, захватчик требовал прибывших на место происшествия полицейских привести к нему работников телевидения, чтобы рассказать свою историю. «Они взяли у него интервью, где он жаловался на свою жизнь. Рассказывал, что по молодости он оступился, была судимость, из-за чего его теперь не берут ни на какую работу»,— пояснил господин Плотников.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Тюмени Алины Лариной, выступающей по делу в качестве свидетеля (протокол ее допроса зачитал судья), при записи обращения произошла техническая ошибка, из-за чего видео не было опубликовано. Когда об этом узнал Алексей Газиев, он выгнал СМИ и записал видео на телефон заложника, после чего отправил его в рабочие чаты «Магнита».

Спустя несколько часов бойцы ОМОНа и СОБРа проникли в магазин и задержали тюменца. Заложник был освобожден.

По словам свидетеля Дмитрия Матросова, у которого временно проживал подсудимый (протокол его допроса зачитал судья), накануне случившегося — вечером 9 марта — они «пили пиво» и смотрели фильм, по сюжету которого «директор собирался закрыть завод из-за банкротства, но в итоге работники взяли его в заложники». Как уточнил свидетель, спустя какое-то время после просмотра фильма Алексей Газиев ушел в магазин, но домой так и не вернулся.

На заседании подсудимый признал свою вину и извинился перед потерпевшими. Следующее заседание по уголовному делу состоится 23 августа. На нем пройдет допрос подсудимого, состоятся прения сторон и суд удалится в совещательную комнату.

Диана Сунагатуллина