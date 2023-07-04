Власти планируют расширить улицу Ломоносова в Воронеже

В Воронеже планируется расширить проезжую часть на улице Ломоносова у остановки общественного транспорта «Березовая роща». Об этом сообщил на планерке в мэрии руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов.

По его словам, работы по расширению начнутся в 2024 году. Господин Котов добавил, что во время работ на улице действовать временная схема движения. Ее детали пока не разглашаются.

По оценке чиновника, расширение проезжей части позволит улице Ломоносова «принять дополнительный трафик».

В марте мэрия Воронежа утвердила документацию по реконструкции участка Ломоносова от улицы Тимирязева до путепровода у стадиона «Динамо» общей протяженностью 469,4 м. Проектом предусмотрено устройство подземного пешеходного перехода.

По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, планируемая реконструкция позволит увеличить пропускную после открытия строящейся дороги протяженностью 3 км от улицы Шишкова. Стоимость работ составляет 1,7 млрд руб. По словам господина Котова, они «идут по плану» и завершатся осенью 2023 года.

Обновление проезжей части на улице Ломоносова — часть программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года, принятой депутатами гордумы в апреле этого года.

Подробнее о программе — в материале «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия»

Алина Морозова

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