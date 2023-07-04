Португалия наняла финансовых консультантов для продажи государственной авиакомпании TAP

Власти Португалии наняли международную консалтинговую компанию EY и лиссабонский Banco Finantia для приватизации государственной авиакомпании TAP. Об этом сообщила государственная холдинговая компания ParPublica, не уточнив ни время проведения конкурса, ни другие условия. По данным агентства Bloomberg, условия анонсированной в апреле продажи авиакомпании могут быть объявлены правительством уже в июле.

Впрочем, власти страны не намерены полностью выходить из состава акционеров TAP, которая считается стратегически важным активом. Еще одной целью присутствия государства в капитале авиакомпании является сохранение хаба для TAP в Лиссабоне. Три года назад, в разгар пандемии COVID-19 и на фоне почти полной отмены пассажирских авиаперевозок во многих частях мира, португальское правительство увеличило долю в TAP с 50% до 72,5% — это стало частью плана по спасению авиакомпании в условиях кризиса.

Правительство заплатило за приобретенные акции €55 млн. В 2021 году Еврокомиссия одобрила выделение €2 млрд на реструктуризацию TAP, оказавшейся, как и некоторые другие авиакомпании, в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19. Так, например, немецкая Lufthansa получила от властей Германии помощь в размере €9 млрд, а нидерландская KLM — кредит от местных властей на €3,4 млрд.

Евгений Хвостик