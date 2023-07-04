В Ярославле прокуратура намерена взыскать почти миллион рублей за недостающий асфальт

Прокуратура Ярославской области обратилась с иском в региональный арбитражный суд после того, как установила, что дорожный подрядчик выполнил работы по ремонту дороги не в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в октябре-ноябре 2022 года подрядчик ООО «ПСК «Ремстрой» в ходе исполнения заключенного контракта с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля» выполнил работы в меньших объемах, чем это указано в актах приемки. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на участках автомобильных дорог по улицам Панина, Труфанова и Ленинградскому проспекту треть работ подрядчиком не выполнена, по ряду отремонтированных участков толщина асфальтового покрытия занижена в два раза. По мнению прокуратуры, тем самым подрядная организация причинила ущерб бюджету Ярославля на сумму 900 тыс. руб., который теперь ведомство намерено взыскать.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по нарушениям при исполнении данного контракта возбуждено уже два уголовных дела: по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Халатность».

«Ход и результаты рассмотрения искового заявления, а также расследования уголовных дел поставлены прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры. На настоящий момент арбитражный суд Ярославской области еще не принял иск к рассмотрению.

Алла Чижова