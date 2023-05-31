По факту некачественного ремонта дорог в Ярославле возбуждено второе уголовное дело

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ ) в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отремонтированная дорога в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Отремонтированная дорога в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Проверку выполнения работ по контракту между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля» и ООО «Ремстрой» проводила прокуратура Дзержинского района. Контракт был заключен в октябре 2022 года, работы были полностью приняты и оплачены.

«Вместе с тем проверка показала, что на участках автомобильных дорог по улицам Панина, Труфанова и Ленинградскому проспекту треть работ подрядчиком не выполнена, по ряду отремонтированных участков толщина асфальтового покрытия занижена в два раза»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как полагают в прокуратуре, фактическая стоимость выполненных работ составила около 900 тыс. руб., в то время как фирма получила 1,9 млн руб. Разницу в надзорном органе считают «крупным ущербом бюджету города». Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором района на контроль.

О возбуждении аналогичного уголовного дела прокуратура сообщала 29 мая.

Антон Голицын