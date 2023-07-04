Объявлены торги на реконструкцию площади в Липецке за 63 млн рублей

Стартовал поиск подрядчика для благоустройства площади Клименкова в Липецке. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 3 июля. Начальная цена контракта составляет 62,68 млн руб. Источник финансирования — бюджет Липецка.

Городское управление строительства будет выбирать победителя по двум критериям: цена контракта и квалификация компании, в том числе наличие опыта работы, связанного с предметом контракта. Итоги торгов подведут 24 июля. Подрядчик должен будет обновить площадь в три этапа: первый предполагает создание детской и спортивной площадок, тренажерной беседки на десять тренажеров, второй — песочницы, качелей и каруселей, третий — скамеек и велопарковки. Работы должны начаться в июле 2023 года и завершиться 30 июня 2024 года. В течение пяти лет после этого подрядчик должен будет ремонтировать площадь по гарантии.

Площадь планируют благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Липецкой области обновят 33 общественных пространства. В их числе набережная, Молодежный парк, различные скверы и пешеходные зоны в облцентре, лыжно-спортивная база и пространство возле реки Ельчик в Ельце, «территории вдоль рек» — в Данкове, Задонске и Лебедяни, скверы — в Грязях и Усмани, улица Горького — в Чаплыгине.

Ранее стало известно, что реконструкция почти 25 га Центрального парка Белгорода потребует, как минимум, 321 млн руб. И это только первый этап, предполагающий замену инженерных сетей и восстановление покрытия одного из маршрутов.

Подробнее о масштабном проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять»

Алина Морозова