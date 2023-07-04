Адвокат: жизнь Фридмана была разрушена из-за санкций ЕС

Адвокат российского бизнесмена Михаила Фридамана в суде Евросоюза (ЕС) заявил, что жизнь бизнесмена была «разрушена» после того, как он попал под санкции ЕС. Адвокаты господина Фридмана также заявили, что он «не имеет никаких связей с российским режимом», сообщает агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее господин Фридман вместе со своими партнерами Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым оспорили санкции в высших судах ЕС. На слушании в суде общей юрисдикции команда юристов Михаила Фридмана отвергла обвинения ЕС «в самых серьезных преступлениях» — в том, что он поддерживал агрессию против своей родной Украины, извлекая выгоду.

«Это оказывает очень негативное влияние на его жизнь и ни на чем не основано»,— сказал адвокат Тьерри Марембер, назвав доказательства ЕС «не заслуживающими доверия» и «множеством пустых слов». ЕС заявляет, что его доказательства свидетельствуют о том, что «тесные связи с политическим режимом» позволили господину Фридману как соучредителю «Альфа-Групп» «приобрести госсобственность в качестве вознаграждения от ”Альфа-Групп" за лояльность режиму».

В 2022 году, после начала военной операции, бизнесмен, родившийся во Львове и имеющий также израильское гражданство, оказался под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, Канады и ряда других стран. После введения санкций Михаил Фридман остался в Лондоне, пишет Bloomberg.

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Мария Федотова