Изделия компании «Ювелиры Урала» обанкротившегося уральского экс-депутата Валерия Язева выставили на торги за 27,8 млн рублей

На торги выставили 14 лотов компании «Ювелиры Урала», которая принадлежит уральскому экс-депутату Валерию Язеву, сообщил портал Е1. Начальная общая стоимость объявлена в 27,8 млн руб., а самый дорогой лот — 1093 золотых кольца стоят 10,9 млн руб.

По данным портала, среди лотов золотые и серебряные ювелирные украшения, столовое серебро и сувениры. Прием заявок на торги продлится до 15 октября. Также до 11 июля принимают заявки на другое имущество господина Язева —карабины, пистолеты и ружья. Общая стоимость девяти лотов — 2,85 млн руб.

Напомним, в мае Арбитражный суд Свердловской области завершил рассмотрение дела о банкротстве ООО «Управляющая компания ''Ява''», аффилированной с экс-депутатом Госдумы Валерием Язевым. Рассмотрение дела длилось более 5,5 лет, а конкурсное производство в отношении компании было открыто с 2018 года. Заявление о банкротстве компании было подано в 2017 году из-за долгов в 33 млн руб.

В сентябре 2022 года недвижимость ОАО «Ювелиры Урал», принадлежащего Валерию Язеву, в Екатеринбурге продали с торгов за 165 млн руб. В октябре компания «Ювелиры Урала» объявила торги по продаже вставок из драгоценных камней. В лот входили 265 077 камней общей массой 571 182, 27 карата. Начальная стоимость составляла 23,3 млн руб.

В январе 2023 года на аукцион были выставлены два земельных участка, принадлежащих Валерию Язеву. Первый земельный участок площадью 3,2 тыс. кв. м. в поселке Рассоха (Свердловская область) был выставлен на продажу за 20 млн руб. Также продавалась территория площадью 2,9 тыс. кв. м. в Мытищинском районе (Подмосковье) за 18,17 млн руб.

Полина Хабарова

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