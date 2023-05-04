Суд завершил дело о банкротстве компании экс-депутата Госдумы Валерия Язева

Арбитражный суд Свердловской области завершил рассмотрение дела о банкротстве ООО «Управляющая компания ''Ява''», аффилированной с экс-депутатом Госдумы Валерием Язевым, следует из картотеки суда. Результативная часть решения суда пока не раскрывается. Рассмотрение дела длилось более 5,5 лет, а конкурсное производство в отношении компании было открыто с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Язев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Язев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заявление о банкротстве компании было подано в 2017 году из-за долгов в 33 млн руб. Компания «УК "Ява"» была учредителем нескольких десятков компаний, связанных с семьей Валерия Язева. Большинство из них уже ликвидировано, некоторые находятся на разных стадиях банкротства. В том числе ОАО «Ювелиры Урала», недвижимость которого продали за 165 млн руб., а также ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй».

В 2020 году Арбитражный суд Москвы признал Валерия Язева банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества. Процедуру личного банкротства также проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и его дочь Светлана Язева.

Диана Сунагатуллина

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