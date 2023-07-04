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Замглавы Минобороны Фомин встретился с главой военной делегации из Кувейта в Москве

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил двустороннее военно-техническое сотрудничество (ВТС) с главой военной делегации Кувейта Фаввазом аль-Харби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с главой военной делегации Кувейта бригадным генералом Фаввазом Аль-Харби.

встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с главой военной делегации Кувейта бригадным генералом Фаввазом Аль-Харби.

Фото: Минобороны РФ

встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с главой военной делегации Кувейта бригадным генералом Фаввазом Аль-Харби.

Фото: Минобороны РФ

Встреча Александра Фомина и генерала Фавваза аль-Харби состоялась в Москве. На ней стороны обсудили перспективы развития ВТС и отметили необходимость наращивания нормативно-правовой базы в военной сфере.

По оценке ведомства, «встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-кувейтского взаимодействия в области обороны».

Ранее в июне уже в третий раз за последние 15 месяцев директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев посетил Алжир. Он побывал в штаб-квартире Народной национальной армии Алжира и обсудил вопросы ВТС с главкомом алжирских вооруженных сил Саидом Шангрихой.

Полина Мотызлевская

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