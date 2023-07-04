На Камчатке разбился истребитель МиГ-31

В Камчатском крае при выполнении учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел над акваторией Авачинского залива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ). Экипаж истребителя ищут. Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФа.

МиГ-31 способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей. Сейчас ВС РФ получают модернизированные МиГ-31БМ. Этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал».

Мария Федотова