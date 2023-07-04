В Ростове-на-Дону 16-летнего юношу осудили на шесть лет за попытку поджога военкомата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 16-летнего юношу из Красноярска к шести годам заключения в колонии общего режима за попытку поджога военкомата (ч. 3 ст. 30 УК РФ, покушение на преступление; ч. 1 ст. 205 УК РФ, террористический акт). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области. Поскольку осужденный является несовершеннолетним, его данные не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ Ростовской области Фото: УФСБ Ростовской области

По сведениям оперативников, молодой человек являлся участником международной организации «Маньяки. Культ убийств» (признана террористической и запрещена в России). Юноша был сторонником неонацистских идей. Несовершеннолетнего задержали летом прошлого года рядом с военным комиссариатом в Ростове-на-Дону. У него обнаружили 14 бутылок с зажигательной смесью.

«Как выяснилось, задание на совершение теракта радикал получил от украинского нациста Егора Краснова, основателя и лидера вышеназванного движения, действующего под контролем СБУ»,— сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону