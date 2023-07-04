Экс-тренер «Спартака» Кононов возглавил «Сатурн» из подмосковного Раменского

Главным тренером раменского «Сатурна» стал Олег Кононов, ранее тренировавший тульский «Арсенал» и московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

С 6 сентября 2022 года должность главного тренера занимал Игорь Рудой. 13 июня текущего года пресс-служба «Сатурна» сообщила, что клуб покидают тренеры Игорь Рудой, Александр Коротков и Дмитрий Солоненко в связи с окончанием срока контрактов.

В январе футбольный клуб «Арсенал», выступающий в Первой лиге России по футболу, решил расторгнуть контракт с главным тренером Олегом Кононовым по обоюдному желанию сторон.

Помимо «Арсенала» Кононов тренировал «Краснодар», грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». С последним отношения были расторгнуты тренером в 2019 году после проигранного матча против «Оренбурга». По данным опроса пользователей Sports.ru, Кононов был признан худшим тренером в истории «Спартака».

Полина Мотызлевская