В Переславле подписали второй контракт на благоустройство берега Плещеева озера

Комиссия ярославского управления ФАС признала необоснованной жалобу на итоги аукциона по благоустройству берега Плещеева озера, муниципальный контракт заключен с победителем аукциона. Решение Ярославского УФАС размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракт на установку шезлонгов, павильонов и малых архитектурных форм на берегу Плещеева озера в Переславле был выставлен на аукцион в середине июня. Победителем торгов стало ООО «Группа компаний «Строительное дорожное управление», которое уже работает в Переславле по первому контракту на благоустройство. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», итоги аукциона были обжалованы в ФАС, подписание контракта с победителем приостановили.

Жалобу подал еще один потенциальный участник торгов. ООО «Спецстройинжиниринг» посчитало, что заявка компании была неправомерно отвергнута конкурсной комиссией. В ООО требовали допустить фирму к участию в торгах. При рассмотрении жалобы выяснилось, что конкурная комиссия не нашла у заявителя необходимого опыта проведения работ. В качестве доказательства его наличия был представлен контракт на снос зданий Юго-Западного участка третьего пересадочного контура в Москве.

В ФАС с доводами организаторов аукциона о том, что ломать не строить, согласились, жалобу признали необоснованной. 29 июня контракт на благоустройство был заключен с ГК «Строительное дорожное управление». Срок завершения работ по благоустройству берега Плещеева озера определен 1 августа 2023 года.

Андрей Иванов