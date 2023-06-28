Прокуратура требует ускорить благоустройство берега Плещеева озера в Переславле

Переславская межрайонная прокуратура внесла представление о нарушении сроков муниципального контракта по благоустройству набережной Плещеева озера, а также готова привлечь подрядную организацию к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Благоустройство Плещеева озера

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на данный момент продолжается исполнение одного из двух муниципальных контрактов по благоустройству. По данным портала госзакупок работы подрядная организация ООО «Группа компаний «Строительное дорожное управление» должна была выполнить к 1 июня, однако срок не выдержан.

«В связи с нарушением сроков выполнения текущего муниципального контракта межрайоная прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес руководства заказчика работ и подрядчика. Кроме того, прокуратурой инициирована процедура привлечения ООО " ГК "Строительное дорожное управление" и его генерального директора к административной ответственности»,— рассказали в прокуратуре.

И.о. главы Переславля Дмитрий Заблицкий 21 июня отмечал, что настил на новом пляже практически готов, а его покрытие «выполняется из доски первого сорта, которая обработана огне- и биозащитой». Вместе с прокуратурой на объекте побывали представители Общероссийского народного фронта. И у них есть вопросы именно к качеству уже проведенных работ.

«Мы заметили уже успевшую провалиться плитку, местами разбитые асфальтовые дорожки, свежеуложенные помосты из плохо обработанного дерева. Как заверил заказчик, все некачественные работы будут переделаны. Верится с трудом»,— заявили в ярославском штабе ОНФ.

Активисты назвали колоссальным объем еще не выполненных на объекте работ. Планируется, что полное благоустройство на берегу Плещеева озера завершится к 1 августа.

Андрей Иванов