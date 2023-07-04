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Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну

Европейская федерация гандбола (EHF) решила перенести чемпионат Европы по гандболу 2026 года среди женских команд из России в другую страну. Федерация гандбола России подтвердила перенос. Чемпионат должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

В сообщении EHF отмечается, что после обсуждения с Федерацией гандбола России проведение чемпионата они приняли решение искать альтернативные варианты места проведения турнира.

Как сообщили в Федерации гандбола России, сложившиеся условия не позволяют реализовать некоторые этапы подготовки к чемпионату. Сложности возникают с инспекционными визитами представителей EHF, с техническим обеспечением арен и с приездом болельщиков из других стран, сообщается на сайте федерации.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что в сложившихся условиях будет очень сложно выполнить все необходимые критерии, связанные с международными аспектами подготовки.

«Подготовка чемпионата Европы предполагает несколько этапов, которые необходимо вовремя реализовывать. Но это не означает, что мы совсем отказались от идеи проведения в России чемпионата мира или Европы. Такая задача по-прежнему стоит, и я убежден, что мы сможем ее выполнить в другие сроки»,— сказал он (цитата по ТАСС).

20 ноября 2021 года внеочередной конгресс EHF утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Для Федерации гандбола России решение о переносе стало тяжелым, так как для получения права организовывать турнир была проведена огромная работа, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

28 февраля 2022 года EHF отстранила на неопределенный срок российские и белорусские гандбольные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Елизавета Белякова

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