Более тысячи белгородских семей могут получить новое жилье вместо разрушенного при обстрелах

1 020 белгородских семей уже воспользовались предложением властей выбрать новое жилье взамен «утраченного при обстрелах». Об этом сообщила на брифинге министр строительства региона Оксана Козлитина. Она уточнила, что эти люди «подписали заявления на получение конкретного квартиры или дома».

«Заявления о согласии на предоставление жилья» власти получили от 1 420 человек, а всего «уведомления» о возможности получения новой недвижимости получили 1 483 собственника, сообщила также госпожа Козлитина. Она сообщила, что с застройщиками уже заключено 436 контрактов по расселению: 161 — на готовое жилье, 275 — на строящееся.

Также, по словам госпожи Козлитиной, в регионе продолжаются выплаты на самостоятельную покупку нового жилья, «которое превышает утраченное по площади». Они рассчитываются исходя из площади разрушенной под обстрелами недвижимости. Выплата на один 1 кв. м составляет 87 179 руб. Купить дом или квартиру на эти средства можно в течение полугода после перечисления денег, получить ключи — в течение года, причем продавцом должно быть юрлицо.

Источником финансирования обеих мер поддержки стали 9,4 млрд руб., выделенные региону из федерального бюджета на решение жилищного вопроса граждан, пострадавших от обстрелов.

Подробнее об этих мерах — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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