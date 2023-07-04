Нижегородские адвокаты обратились к главе СК из-за нападения на юриста в Чечне

Президент палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проконтролировать расследование нападения на юриста Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Инцидент случился в Грозном 4 июля, куда оба приехали на заседание по делу Заремы Мусаевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Немов (слева), Мансур Солтаев и Елена Милашина

Фото: Команда против пыток (создана вместо Комитета против пыток, который был признан иностранным агентом) Александр Немов (слева), Мансур Солтаев и Елена Милашина

Фото: Команда против пыток (создана вместо Комитета против пыток, который был признан иностранным агентом)

Александр Немов — член нижегородской адвокатской палаты. Он представлял интересы жены бывшего судьи из Чечни Заремы Мусаевой, которую в январе 2022 года насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. 4 июля 2023-го ее приговорили к 5,5 года за совершение насилия над представителем власти и мошенничество.

По словам Александра Немова, неизвестные напали на него и журналистку по дороге из аэропорта. Их избили, испортили технику и документы. По данным правозащитников, пострадавших доставили в больницу со множественными ушибами. У Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук, ее обрили и облили зеленкой.

«Адвокаты Нижегородской области глубоко возмущены беспрецедентным актом насилия 4 июля 2023 года в Чеченской республике в отношении нижегородского адвоката Александра Васильевича Немова при исполнении им адвокатского долга по делу Заремы Мусаевой»,— говорится в обращении Николая Рогачева (цитата по «РИА Новости»).

Подробности произошедшего выясняют Совет по правам человека при президенте России и Союз журналистов России. О нападении доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Елена Ковалева