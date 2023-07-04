Акции китайских производителей металлов для чипов выросли на фоне экспортных ограничений

Акции китайских компаний, производящих металлы, которые используются в чипах и другой электронике, выросли после того, как власти Китая накануне ввели ограничения на экспорт галлия и германия. Акции Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial, Yunnan Chihong Zinc & Germanium, Zhuzhou Smelter Group выросли на 10% и более, акции еще одной компании той сферы, Yunnan Luoping Zinc & Electricity,— на 5%. По мнению управляющего фондами из инвесткомпании JH Investment Management Ли Вэйцина, акции выросли, потому что инвесторы ожидают, что цены на эти металлы после введения ограничений сильно повысятся и это перекроет сокращение их экспорта.

По мнению экспертов, меры китайских властей — ответ на введенные США ограничения на ввоз в страну различных современных технологий. Более 80% мирового производства галлия и германия находится в Китае. Притом эти металлы, которые являются побочными продуктами переработки других видов сырья, в том числе угля и бокситов, нельзя назвать редкими или сложными в производстве. Поэтому, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе эта мера приведет только к снижению роли Китая на рынке таких металлов.

Как отмечают аналитики консалтинговой компании Eurasia Group, Китай мог держать цены на галлий и германий низкими благодаря экономии за счет больших объемов производства и государственных субсидий. Это не позволяло производителям из других стран успешно конкурировать с Китаем на этом рынке. «Но прошлые попытки Китая извлекать выгоды из этого доминирования путем ограничения экспорта снизили глобальную доступность (этих металлов.— ''Ъ'') и повысили цены. Более высокие цены, в свою очередь, подстегнули иностранную конкуренцию»,— отмечают они.

Яна Рождественская