В МЧС рассказали о пострадавших при урагане в Петербурге

В результате разыгравшейся стихии вечером 3 июля в Петербурге есть пострадавшие. Травмы, в частности, получила одна из жительниц города.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы, накануне к медикам обратилась женщина 1951 года рождения, на которую при урагане упала ветка.

В целом за сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС 62 раза выезжали для устранений последствий непогоды. В основном разбирались с деревьями. Трижды пришлось спасать от падения элементы кровли.

«Ъ-СПб» писал, что из-за разгулявшейся стихии в Петербурге до 4 июля продлили «желтый» уровень погодной опасности. В связи с усилением ветра комитет по благоустройству принял решение закрыть городские сады и скверы.

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