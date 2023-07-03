В Петербурге до 4 июля продлится «желтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. Он продлится до 23 часов 3 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Особый режим введен в городе из-за опасности в связи с дождем и грозой. При этом до 21 часа 4 июля в Петербурге сохраняется «желтый» уровень, связанный с сильными порывами ветра до 15-20 м/с.

В правительстве Петербурга рекомендовали водителям воздержаться от использования автотранспорта, а также посоветовали горожанам не выходить на открытое пространство.

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