В Петербурге из-за непогоды закрыли сады и скверы

В связи с усилением ветра в Санкт-Петербурге вечером в понедельник, 3 июля, комитет по благоустройству принял решение закрыть городские сады и скверы — те, вокруг которых есть ограждение. Также в ведомстве просят жителей и гостей города воздержаться от посещения всех территорий зеленых насаждений.

Тем временем, в Петербурге снова объявлено штормовое предупреждение. Уточняется, что сейчас наш регион находится во власти сильного ветра, во вторник синоптики также прогнозируют порывы местами до 18 м/с.

Подведомственные комитету по благоустройству предприятия готовятся обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия — в первую очередь, это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части, пояснили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до 4 июля продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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