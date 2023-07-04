Экспорт военной техники из Германии в 2022 году достиг €8,36 млрд

По предварительным данным, в 2022 году Германия выдала лицензии на экспорт военной техники на сумму €8,36 млрд против €9,35 млрд в 2021-м, сообщило Министерство экономики и экологии страны. БОльшая часть лицензий была выдана для экспорта оружия в страны-партнеры и на Украину.

На лицензии для стран Евросоюза, НАТО и приравненные к ним, Украину и Южную Корею пришлось 90% всех выданных лицензий. Их общая сумма составила €7,54 млрд из €8,36 млрд, из них около €2,24 млрд предназначены для Украины.

Сумма лицензий на экспорт боевого вооружения составила €3,96 млрд, на другую военную технику — €4,4 млрд.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Германия находится на пятом месте в мире по объему поставок оружия. На долю страны в 2018–2022 годах приходилось 4,2% всего поставленного в мире оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Стокгольма собственные счеты».

Олеся Павленко