Bloomberg: Alibaba может выделить свои стриминговые сервисы в отдельную компанию

Руководство Alibaba Group Holding приступило к обсуждению будущего своих стриминговых сервисов Youku и Tudou, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

Один из рассматриваемых вариантов — выделение сервисов в отдельную компанию с последующим ее листингом на Гонконгской фондовой бирже. Другой — перевод обоих сервисов под управление Alibaba Pictures Group — котирующейся в Гонконге компании, которая занимается продюсированием и производством фильмов, продвижением развлекательного контента, а также продажей билетов в кино.

Youku и Tudou изначально были конкурирующими сервисами, которые объединились в одну компанию в 2012 году в результате сделки на $1 млрд. Alibaba же купила сервисы в 2016 году за $5,1 млрд. Оба являются одними из крупнейших в Китае по объему аудитории и соперничают с сервисами от Baidu и Tencent. В рамках этой борьбы Alibaba вложила в стриминги миллиарды юаней, разрабатывая оригинальный контент, но те продолжают нести Alibaba одни убытки.

Пересмотр стратегического развития сервисов проходит в рамках реструктуризации Alibaba Group, объявленной в марте. Холдинг разделится на шесть самостоятельных бизнес-групп, каждая из которых в будущем должна провести собственное первичное размещение акций в «наиболее подходящий» для этого момент.

Недавно Alibaba Group также объявила о переменах в руководстве: Дэниел Чжан, который руководил компанией на протяжении восьми лет, уйдет 10 сентября с постов генерального директора и председателя совета директоров. Пост генерального директора после его ухода займет Эдди Ву, который сейчас руководит главными подразделениями холдинга Taobao и Tmall. Председателем совета директоров станет Джозеф Цай, который сейчас является исполнительным вице-председателем совета директоров Alibaba Group.

Кирилл Сарханянц