В Alibaba Group сменятся генеральный директор и председатель совета директоров

Alibaba Group Holding объявил об уходе Дэниела Чжана с поста генерального директора и председателя совета директоров, который руководил компанией на протяжении восьми лет. Пост генерального директора после его ухода займет Эдди Ву, который сейчас руководит главными подразделениями холдинга Taobao и Tmall. Председателем совета директоров станет Джозеф Цай, который сейчас является исполнительным вице-председателем совета директоров Alibaba Group. Все перестановки произойдут 10 сентября.

Как отмечают аналитики, отставка Дэниела Чжана была довольно неожиданной, учитывая, что совсем недавно он презентовал масштабную программу реструктуризации компании для стимулирования роста и занятия лидирующих позиций в целом ряде направлений. Между тем, как заметил агентству Bloomberg глава инвестиционных стратегий KGI Asia Кенни Вэнь, есть и положительный момент, который заключается в том, что новые гендиректор и председатель совета директоров Alibaba — «сооснователи компании, и это ближайшие люди к Джеку Ма», основателю Alibaba. «Это означает, что Ма остается духовным лидером Alibaba»,— отмечает эксперт. По его мнению, смена руководителей еще не означает значительных стратегических перемен.

По решению холдинга Дэниел Чжан после ухода с высокого поста будет руководить подразделением облачных технологий, которое очень динамично развивается. Акции Alibaba Group на гонконгской фондовой бирже реагируют на новости о смене руководства падением на 1,5%.

Алена Миклашевская