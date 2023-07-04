У отравившихся медвежатиной жителей Забайкалья выявлен трихинеллез

Специалистами управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю подтвержден диагноз трихинеллез у жителей села Куанда, ранее обратившихся за медпомощью после употребления в пищу медвежьего мяса. Как сообщила пресс-служба ведомства, заболевание подтверждено у 4 из 11 пострадавших, анализы остальных еще проходят исследования.

«Групповая заболеваемость трихинеллезом была зарегистрирована в период с 29 июня по 4 июля. Все граждане с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него госпитализированы. Причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и соответствующую термическую обработку»,— уточняется в сообщении.

В ведомстве также добавляют, что мясо медведя изъято у одного из заболевших и отправлено на экспертизу. Сотрудники Роспотребнадзора обратились с призывом ко всем жителям села Куанда, ранее употреблявшим медвежатину, прийти в медучреждения на обследование.

О массовом отравлении ею стало известно 3 июля, первоначально за медпомощью обратилось девять человек. В настоящее время трое из отравившихся находятся в тяжелом состоянии, у остальных — средняя степени тяжести. 4 июля пострадавших должен забрать вертолет санавиации и перевезти в Читу в краевую инфекционную больницу. Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту массового отравления мясом дикого животного.

Влад Никифоров, Иркутск