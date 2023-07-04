В Юбилейном парке Ярославля срываются сроки благоустройства

Благоустройство Юбилейного парка не будет выполнено в срок, обозначенный в муниципальном контракте. Об этом на общегородском совещании заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный парк

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Юбилейный парк

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», работы в парке должны были завершиться к 30 июня. Но на данный момент выполнено только 60% от запланированного благоустройства.

«К сожалению, подрядчик должен был выполнить по контракту до конца июня. Работы все не выполнены. Здесь есть вина подрядной организации. Есть и ряд вопросов. Необходимо внесение изменений в проектную документацию. Дополнительные работы выявлены по входным группам. И по прокладке кабеля освещения. Сейчас эти сметы проходят госэкспертизу. После того, как цена будет определена, подрядчик эти работы завершит»,— заявил Николай Степанов.

Подрядной организацией на объекте является индивидуальный предприниматель Ирина Степанова, сумма контракта — 20,8 млн руб.

«Объект профинансирован с запасом средств на дополнительные работы. Отставание сократить, и в ближайшее время его надо сдавать»,— дал задание подчиненным мэр Артем Молчанов.

Есть проблемы и в скверах на площади Труда. Сейчас работы там идут низкими темпами, и выполнено только 30% благоустройства.

«Вносятся изменения в проект по устройству подпорной стенки. К сожалению, тоже выявлены дополнительные работы. Пройдем экспертизу в ближайшие 10 дней. И, соответственно, подрядчик начнет обустройство подпорных стенок»,— пообещал Николай Степанов.

Глава города намерен на этой неделе выехать на место работ для встречи с подрядчиком. На площади Труда он тот же, что и в Юбилейном парке — индивидуальный предприниматель Ирина Степанова.

Андрей Иванов