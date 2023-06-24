В Юбилейном парке Ярославля завершили установку забора из габионов

В Ярославле в Юбилейном парке завершена установка забора, выполненного из габионов. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забор из габионов (слева)

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Забор из габионов (слева)

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы в парке начались в начале апреля. Был демонтирован старый забор, частично вырублены деревья. Сейчас в Юбилейном завершена укладка габионов. Дорожки в самом парке проложили крупногабаритной плиткой.

«Продолжается закладка кабеля для подключения освещения входных групп. В настоящий момент есть небольшие сложности с прокладкой сетей, так как в некоторых местах идёт наложение на инженерные сети других организаций»,— заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Сергеев.

По данным ЕИС «Закупки» подрядчиком при благоустройстве парка выступает индивидуальный предприниматель из Ярославля Ирина Степанова. Срок окончания работ в муниципальном контракте обозначен 30 июня, цена контракта — 20,8 млн руб.

Андрей Иванов