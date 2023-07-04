Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захарова назвала атаку беспилотниками актом терроризма со стороны Киева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытка атаки беспилотниками объектов в Новой Москве и Подмосковье является «очередным актом терроризма со стороны киевского режима».

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также добавила, что «мировое сообщество должно осознать, что постоянные члены Совбеза ООН — США, Британия и Франция — своей поддержкой Киева финансируют террористический режим».

Минобороны РФ утром 4 июля сообщило о пресечении атаки четырех БПЛА: четыре из них были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Новой Москвы, а еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Московской области. Из-за попытки атаки БПЛА была временно приостановлена работа аэропорта Внуково. В российском оборонном ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не зафиксировано. Кроме того, по информации ТАСС, еще один беспилотник утром 4 июля был сбит на территории Калужской области.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...