Захарова назвала атаку беспилотниками актом терроризма со стороны Киева

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытка атаки беспилотниками объектов в Новой Москве и Подмосковье является «очередным актом терроризма со стороны киевского режима».

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также добавила, что «мировое сообщество должно осознать, что постоянные члены Совбеза ООН — США, Британия и Франция — своей поддержкой Киева финансируют террористический режим».

Минобороны РФ утром 4 июля сообщило о пресечении атаки четырех БПЛА: четыре из них были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Новой Москвы, а еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Московской области. Из-за попытки атаки БПЛА была временно приостановлена работа аэропорта Внуково. В российском оборонном ведомстве уточнили, что пострадавших и разрушений в результате пресеченной атаки не зафиксировано. Кроме того, по информации ТАСС, еще один беспилотник утром 4 июля был сбит на территории Калужской области.

Александр Кислов