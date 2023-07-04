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Коммерсантъ FM
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ТПП предложила освободить резидентов ОЭЗ от налога на сверхприбыль

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила освободить резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) от налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом говорится в заключении бизнес-объединения ко второму чтению законопроекта, выдержки из которого приводят «Известия». Однако речь идет только о компаниях, которые в 2018-м и 2019-м годах осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

Согласно законопроекту, который был одобрен 28 июня Госдумой в первом чтении, единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году.

Однако, как отмечает президент ТПП Сергей Катырин, документ не предполагает исключения для налогоплательщиков, которые за 2018-й и 2019-й делали капитальные вложения, но не вели при этом заметной коммерческой деятельности и фактически не имели существенной прибыли.

«Согласно закону, доходы, полученные такими компаниями в 2021–2022 годах, приравниваются к сверхприбыли, тогда как фактически они были получены не за счет выгодной конъюнктуры рынка, а по причине завершения инвестиционного цикла и выхода проекта на плановую мощность»,— сказал господин Катырин.

ТПП предлагает освободить от налога на сверхприбыль резидентов особых экономических зон, которые в 2018-м и 2019-м осуществляли капитальные вложения и чьи проекты вышли менее чем на 50% планируемой производственной мощности.

Особая экономическая зона — это территория со специфичным юридическим статусом, который обеспечивает меньшую налоговую нагрузку и комфортные условия для науки, исследований и производства.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний (windfall tax). Налог будут платить компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд руб. Правительство прогнозирует, что с помощью этого сбора федеральный бюджет получит дополнительные 300 млрд руб. Как говорил министр финансов Антон Силуанов, средства пойдут на социальные нужды.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Милена Костерева

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