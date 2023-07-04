ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Управление ФСБ в ЛНР сообщило о задержании гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Как отмечает спецслужба, задержанный жил в ЛНР. С октября 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ с «с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации», задействованных в ходе военной операции.

«На основании полученных сведений следователями ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 УК России "шпионаж". В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

29 июня ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным спецслужбы, она передавала украинской стороне сведения о местах дислокации и передвижениях народной милиции ЛНР и ВС РФ. Также в тот день был задержан житель города Стаханова, который, по версии следствия, был завербован одним из сотрудников СБУ и передавал украинским спецслужбам «скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ», задействованной в спецоперации.

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