ФСБ обвинила жительницу Луганска в передаче ВСУ данных о местах дислокации российских военных

Сотрудники управления ФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным спецслужбы, она передавала украинской стороне сведения о местах дислокации и передвижениях народной милиции ЛНР и ВС РФ.

«УФСБ России по Луганской народной республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины»,— сообщили «РИА Новости» в ведомстве. По 276-й статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в ФСБ, подозреваемая собирала сведения о российских силах с октября 2022 года. По данным спецслужбы, она выполняла поручение человека, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позднее ТАСС со ссылкой на распространенное УФСБ по ЛНР видео сообщило, что задержанная признала вину и уточнила, что общалась с украинской разведкой в Telegram. «Когда ехала на работу, с работы, на дачу, с дачи, я наблюдала, где и что проезжаю, как продвигается военная техника, и даже видела, как летают вертолеты. Указывала, что там видела такую технику, там — такую»,— рассказала женщина на допросе.

Сегодня днем ФСБ сообщила о задержании в ЛНР жителя города Стаханова, который, по версии следствия, был завербован одним из сотрудников СБУ и передавал украинским спецслужбам «скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ», задействованной в спецоперации. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян