Reuters: завершение модернизации финских железных дорог облегчит для НАТО переброску войск к РФ

Усовершенствование финских железных дорог вокруг Торнио на границе со Швецией облегчит для НАТО переброску подкреплений и оборудования из-за Атлантики в Кемиярви. Этот город находится в часе езды от российской границы и «в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском на Кольском полуострове». Об этом сообщило Reuters в качестве примера приобретений НАТО от вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Агентство для материала опросило около двух десятков дипломатов, военных экспертов и экспертов по безопасности. Модернизация железной дороги в Финляндии проводится на участке от шведского города Хапаранда до финской станции Лаурило. Железнодорожные сети Норвегии и Швеции будут соединены с электрифицированной частью финской сети. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Его стоимость оценивается в €37 млн.

Как отмечает Reuters, 96% грузов доставляется в Финляндию морским путем. В случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и грузов через Балтийское море может оказаться под угрозой. Предполагается, что железнодорожный коридор сможет решить проблему. Представитель компании Sweco, которая проектировала электрификацию железнодорожной линии, Туомо Ламберг считает, что Россия может «довольно легко прервать морские перевозки грузов».

Генерал-майор США в отставке Гордон Дэвис-младший отметил, что кроме того, что Финляндия открывает для НАТО свою территорию, она также покупает необходимые средства, например истребители. Таким образом, по мнению эксперта, Хельсинки усилит оборону и, «откровенно говоря, в случае конфликта поставит Россию под угрозу». Вклад Швеции в оборону НАТО будет включать новое поколение подлодок в Балтийском море, появление которых ожидается в 2028 году.

По данным экспертов, позитивно для НАТО вступление Финляндии и Швеции окажут также по Арктике. По оценке Финского института международных отношений, западные вооруженные силы отстают от России в Арктике примерно на 10 лет.

Финляндия в апреле официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. Аналогичную заявку подавала и Швеция, однако процесс ее членства в альянсе осложняется требованиями Турции. Принятие Финляндии в НАТО привело к удлинению границы с Россией в два раза — с 1233 до 2572 км. Больше 90% побережья Балтийского моря будут контролировать страны НАТО.

О проблемах вступления Швеции в НАТО — в материале «Ъ» «Коранный номер».

Леонид Уварчев