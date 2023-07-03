Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в Сумах был нанесен удар беспилотниками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несколько объектов в городе Сумы были атакованы беспилотными летательными аппаратами. По его словам, пострадали в том числе здание Службы безопасности Украины и жилые дома. Российские власти неоднократно заявляли, что военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Господин Зеленский рассказал об атаке в контексте недостаточного числа средств противовоздушной обороны. «К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию»,— сказал президент Украины в обращении, текст которого опубликован на его сайте.

Господин Зеленский отметил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Он заслушал доклад командующего Воздушными силами украинской армии генерала Николая Олещука по усилению ПВО. По мнению главы государства, «воздушный щит» должен закрывать территорию всей страны, а в перспективе должен стать «основой для европейского воздушного щита». «Это абсолютно нужно и абсолютно возможно»,— добавил он.

Очевидцы атак и украинские СМИ делились видеозаписями утром 3 июля. Местные власти в то же время сообщали, что над городом работали средства ПВО. Минобороны РФ в сводке на 3 июля, которая была опубликована днем, не сообщало об ударах по территории города Сумы. Сумская областная военная администрация заявляла о «четырех прилетах» беспилотников по центру города. Утверждалось, что были повреждены административное здание и два многоквартирных дома, два человека погибли, 19 пострадали.