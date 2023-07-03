Первый круг Wimbledon

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 7)—Макс Перселл (Австралия) 6:3, 7:5, 6:4. Лоренцо Музетти (Италия, 14)—Пабло Варильяс (Перу) 6:3, 6:1, 7:5. Аслан Карацев (Россия)—Люка Ван Аш (Франция) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Альберт Рамо-Виньолас (Испания) 6:1, 6:4, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 2)—Педро Качин (Аргентина) 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Каспер Рууд (Норвегия, 4)—Лоран Локоли (Франция) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Чжу Линь (Китай) 6:1, 6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 19)—Юань Юэ (Китай) 6:4, 5:7, 6:4. Джессика Пегула (США, 4)—Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3. Кристина Букша (Испания)—Камилла Рахимова (Россия) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Ана Богдан (Румыния)—Людмила Самсонова (Россия, 15) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Вероника Кудерметова (Россия, 12)—Кайя Канепи (Эстония) 7:6 (7:4), 6:4. Каролина Гарсия (Франция, 5)—Кэти Волынец (Украина) 6:4, 6:3. Дарья Касаткина (Россия, 11)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4.