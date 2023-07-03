В Петербурге простились с погибшими на спецоперации добровольцами

В понедельник, 3 июля, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге прошла траурная церемония прощания с добровольцами, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, среди них были добровольцы петербургского батальона «Нева» — Михаил Соколов, Роман Галинский, Михаил Манушкин и Сергей Исайко. Все бойцы были посмертно награждены орденом Мужества.

Почтить память погибших пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

«Они ушли защищать Родину. Выполняя воинский долг, погибли в тяжелом бою. Они — продолжатели воинской славы России. Мы гордимся нашими земляками. Петербург сохранит память о них»,— заявил губернатор.

Господин Беглов также выразил соболезнования родным и близким погибших военных.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Наталья Ширнина, Санкт-Петербург