В Краснодаре спустя 20 лет приступили к достройке проблемного ЖК «Кларисса»

В Краснодаре в ближайшее время приступят к завершению строительства старейших в городе долгостроев — 4-го и 5-го литеров ЖК «Кларисса». Глава города Евгений Наумов поручил каждую неделю встречаться с дольщиками и рассказывать о ходе работ, сообщает пресс-служба мэрии.

«Спустя десятилетия на стройплощадку 4-го и 5-го литеров вышли рабочие. До конца недели поручил ознакомить собственников с дорожной картой по достройке 4-й секции. И каждую неделю встречаться с дольщиками, проговаривать ход работ, как мы это делаем на других проблемных ЖК»,— отметил Евгений Наумов.

30 июня «Ъ-Кубань» стало известно, что достройкой проблемного ЖК займется ООО СЗ «ДОГМА» (входит в ГК DOGMA). Мэр Краснодара сообщал, что компания должна будет достроить 4-й литер до конца года. Новый инвестор планирует завершить подготовку к работам в ближайшее время и приступить к строительству. Региональный директор по строительству ГК «Догма» Сергей Милованов отметил, что по результатам обследования объекта техническое состояние строительных конструкций здания в целом признано работоспособным. К концу недели компания определит четкий график работ. Параллельно с расчисткой участка на 5-м литере решают юридические вопросы.

15-этажный дом на Кубанской набережной начало строить ЗАО «Кларисса» в 2002 году. В 2013 году предприятие признали банкротом по иску проектной организации «ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"».

В октябре 2022 года объект и права аренды на два земельных участка оценили в 135,5 млн руб. В марте 2023-го под стражу была заключена экс-замдиректора ЗАО «Кларисса» (жена руководителя застройщика), ее подозревают в покушении на хищение прав на квартиры.

Татьяна Ручкина

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