Минприроды Коми уличило нефтяников в несвоевременном оповещении о разливе под Усинском

Представители надзорных ведомств начали проверку по факту разлива нефти, из-за которого пострадала река Колва. Инцидент произошел на объекте ООО «Нобель-Ойл». Как стало известно «Ъ», компания не сообщила об инциденте в надзорные органы своевременно. Сокрытие информации об аварии не позволило оперативно начать работы по ликвидации ее последствий.

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми проинформировало Росприроднадзор по Коми и Ненецкому автономному округу о несвоевременном сообщении компанией информации по факту разгерметизации трубопровода для принятия соответствующих мер»,— рассказали сегодня вечером «Ъ» в правительстве Коми.

«По предварительной информации, площадь загрязнения почвенного покрова составляет порядка 0,9 га. Для уточнения масштаба привлечены сотрудники Усинского лесничества,— уточнили ''Ъ'' в пресс-службе главы Коми.— В ликвидации задействованы аварийно-спасательные формирования "Экоспас" и "Экосфера", установлено 400 метров боновых заграждений. Компания ООО "Нобель-Ойл" оборудовала боновые заграждения на месте попадания нефтепродуктов в реку, а также установила боновые заграждения в районе 3-го и 2-го мостов через Колву»,— добавили «Ъ» в пресс-службе.

Глава Коми Владимир Уйба поручил Минприроды региона нарастить силы и средства, для этого следует привлечь дополнительные аварийно-спасательные формирования. Параллельно уже налажено взаимодействие с департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса соседнего с Коми Ненецкого автономного округа.

«Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет»,— заверили «Ъ» в пресс-службе главы Коми.

По информации правительства Коми, «отказ на промысловом нефтепроводе диаметром 219 мм компании ООО "Нобель-Ойл" произошел 1 июля 2023 года на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения». Тогда как сведения о разгерметизации трубопровода поступили, как выяснили в администрации главы Коми, лишь 2 июля в 16:15.

«Разгерметизация нефтепровода зафиксирована на участке от кустовой площадки №1 до узла запорной арматуры №1 на расстоянии полкилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку Колва на 1 км ниже по течению от 4-го Колвинского моста. Загрязнение реки наблюдается на участке от 4-го до 3-го Колвинского моста» — такие данные доложила руководству правительства Коми сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

По ее словам, 2 июля в 17:30 было экстренно организовано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Усинска, на котором принято решение о введении режима функционирования «Повышенная готовность». В 18:00 того же вечера оперативная группа при комиссии обследовала акваторию реки и места разгерметизации.

Дарья Шучалина, Сыктывкар