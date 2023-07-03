Прокуратура проводит проверку по факту разлива нефти в реке Колва в Коми

Представители надзорных ведомств начали проверку по факту нефтеразлива, из-за которого пострадала река Колва. Инцидент произошел на объекте ООО «Нобель-Ойл».

«Прокуратура Усинска приступила к изучению документации и анализу ситуации. Речь о попадании нефтесодержащих продуктов на рельеф местности и в реку Колва из-за аварии на нефтесборном коллекторе»,— рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова. На месте происшествия для координации действий по ликвидации последствий нефтеразлива работает лично прокурор муниципалитета Андрей Котельников.

В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора, Усинского лесничества и Роспотребнадзора даст оценку соблюдения компанией «Нобель-Ойл» природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности (компания является эксплуатантом нефтепровода). При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации прокуратуры Коми, вчера, 2 июля, по телефонограмме от начальника смены ЦИТС ТПП «ЛУНГ» в районе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Колвинских мостов на реке визуализировалась радужная пленка. «Произошла разгерметизация нефтесборного коллектора с растеканием нефтесодержащих продуктов по рельефу местности, в сторону уклона с попаданием в водный объект в одном километре от четвертого Колвинского моста»,— указано в оперативной сводке надзорного ведомства.

«На данный момент удалось установить, что по пути движения нефтесодержащей жидкости есть две нефтеловушки, на поверхности которых видна радужная пленка. Часть жидкости миновала нефтеловушку и попала в реку,— пояснила собеседница “Ъ”.— Площадь загрязнения почвы — приблизительно 4 тыс. кв. м. Объем попадания жидкости в реку установить пока не представляется возможным». По ее словам, на Колве выставлены два боновых заграждения. Таким образом, река полностью перекрыта.

«На территории муниципалитета введен режим функционирования "повышенная готовность"»,— добавили «Ъ» в администрации Усинска. Сейчас оперативной группой проводится повторный осмотр места разлива.

Дарья Шучалина, Сыктывкар