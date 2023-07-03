Суд в Петербурге отказал в удовлетворении иска против Мариинского театра

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске по обвинению Мариинского театра в нарушении защиты авторских прав. Об этом 3 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Истец Наиля Назирова требовала прекратить использование либретто к балету «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, поставленному на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, без указания ее в качестве соавтора. Кроме того, женщина просила суд взыскать с театра компенсацию за нарушение авторского права и за моральный вред.

Как указывала истец в суде, либретто создавалось ею вместе с Максудом и Рустамом Ибрагимбековым. Авторство зафиксировано в Азербайджанском отделении Всесоюзного агентства по авторским правам. Однако представители Мариинского театра позицию истца отвергают, указывая на то, что либретто, которое они использовали в постановке, принадлежит только Максуду и Рустаму Ибрагимбековым. Октябрьский районный суд в итоге принял позицию ответчика.

Напомним, в марте суд в Петербурге назначил лингвистическую экспертизу по спору о возможном нарушении Мариинским театром авторских прав.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале марта суд в Петербурге назначил культуроведческую экспертизу по спору о возможном нарушении Мариинским театром авторских прав.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Князькова

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