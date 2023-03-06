Мариинский театр обвинили в нарушении авторских прав на либретто балета

Октябрьский районный суд Петербурга назначил культуроведческую экспертизу по спору о нарушении Мариинским театром авторских прав на балет «Тысяча и одна ночь». Истцом выступает 86-летняя Нела Назирова, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, балетмейстер и хореограф. Об этом 6 марта пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Спор возник из-за балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», поставленного на Приморской сцене в филиале Мариинского театра в городе Владивосток. Гастроли труппы с Дальнего Востока, в программу которых входил и этот балет, прошли в Петербурге в конце февраля — начале марта.

По версии Нелы Назировой, при постановке «Тысячи и одной ночи» на Приморской сцене Мариинский театр использовал либретто, написанное ею в соавторстве с Максудом и Рустамом Ибрагимбековыми в 1978 году. Права на него были зарегистрированы Азербайджанским отделением Всесоюзного агентства по авторским правам. Согласие соавтора на использование произведения не было получено, а имя в либретто не указано.

Госпожа Назирова просит суд запретить Мариинскому театру использовать произведение, а также взыскать 2 млн руб. компенсации за нарушение авторского права и 100 тыс. руб. компенсации за моральный вред.

По данным издания, учреждение выступает против удовлетворения иска, так как в основе постановки лежит либретто в авторстве только Максуда и Рустама Ибрагимбекова, а права на него зарегистрированы в 1968 году.

Назначенная культуроведческая экспертиза проанализирует и сравнит оба либретто. В том числе, эксперты определят, являлась ли Нела Назирова автором произведения, по которому был поставлен балет во Владивостоке.

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