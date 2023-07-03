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Коммерсантъ FM
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Последний французский участник высадки в Нормандии умер в возрасте 100 лет

Ветеран Второй мировой Леон Готье скончался сегодня утром, 3 июля, в больнице города Кана. Он был последним остававшимся в живых французом из «Подразделения Киффера». 177 бойцов морской пехоты под командой капитан-лейтенанта Филиппа Киффера высадились в составе британских сил вторжения 6 июня 1944 года на пляж Сворд-Бич в Кольвиль-Монтгомери в Кальвадосе. После освобождения Нормандии в подразделении оставалось только 24 человека.

Леон Готье

Леон Готье

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters

Леон Готье

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters

Леон Готье был награжден многими орденами, в том числе орденом Почетного Легиона, но считал, что «никогда не был героем, а просто выполнял свой долг». «Худшее, что можно увидеть,— это война. Потому что мы убиваем людей, которые нам ничего не сделали, у которых есть семья, дети»,— говорил он на церемонии, посвященной его 100-летию, 27 октября 2022 года.

Леон Готье успел принять участие в праздновании 79-й годовщины D-Day вместе с президентом Эмманюэлем Макроном.

Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

Нормандская операция

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К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

Фото: Reuters / Cpt Herman Wall / US National Archives

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Фото: Reuters / US National Archives

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Фото: Reuters / US National Archives

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Фото: Reuters / US National Archives

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

Фото: Reuters / UK National Archives

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Фото: Reuters / Robert F. Sargent / US National Archives

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Фото: AP

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

Фото: Reuters / US National Archives / Army Signal Corps Collection

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Фото: Reuters / Weintraub / US National Archives

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Фото: Reuters / US National Archives

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Фото: Reuters / US National Archives

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Фото: Reuters / US National Archives

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

Фото: Reuters / US National Archives

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К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

Фото: Reuters / Cpt Herman Wall / US National Archives

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Фото: Reuters / US National Archives

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Фото: Reuters / US National Archives

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Фото: Reuters / US National Archives

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

Фото: Reuters / UK National Archives

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Фото: Reuters / Robert F. Sargent / US National Archives

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Фото: AP

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

Фото: Reuters / US National Archives / Army Signal Corps Collection

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Фото: Reuters / Weintraub / US National Archives

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Фото: Reuters / US National Archives

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Фото: Reuters / US National Archives

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Фото: Reuters / US National Archives

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

Фото: Reuters / US National Archives

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