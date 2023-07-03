Последний французский участник высадки в Нормандии умер в возрасте 100 лет

Ветеран Второй мировой Леон Готье скончался сегодня утром, 3 июля, в больнице города Кана. Он был последним остававшимся в живых французом из «Подразделения Киффера». 177 бойцов морской пехоты под командой капитан-лейтенанта Филиппа Киффера высадились в составе британских сил вторжения 6 июня 1944 года на пляж Сворд-Бич в Кольвиль-Монтгомери в Кальвадосе. После освобождения Нормандии в подразделении оставалось только 24 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леон Готье

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters Леон Готье

Фото: Christian Hartmann/File Photo, Reuters

Леон Готье был награжден многими орденами, в том числе орденом Почетного Легиона, но считал, что «никогда не был героем, а просто выполнял свой долг». «Худшее, что можно увидеть,— это война. Потому что мы убиваем людей, которые нам ничего не сделали, у которых есть семья, дети»,— говорил он на церемонии, посвященной его 100-летию, 27 октября 2022 года.

Леон Готье успел принять участие в праздновании 79-й годовщины D-Day вместе с президентом Эмманюэлем Макроном.

Алексей Тарханов, Париж