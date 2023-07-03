Алексей Орлов утвердил проекты КРТ на Вилонова, Летчиков и Кварцевой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в районе улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой. «Программа КРТ направлена на решение проблемы морально и физически устаревшего жилья. Проект позволяет не только постепенно обновить жилищный фонд города, но и сделать проживание горожан комфортным и безопасным»,— сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, на улице Вилонова в Пионерском под КРТ отдадут территорию общей площадью 2,04 га. Ее градостроительный потенциал составляет 38,8 тыс. кв. м. Здесь находятся шесть двухэтажных домов, которые были построены в конце 50-х годов прошлого века и недостроенный бизнес-центр «Бриг». В рамках проекта планируется расселение 78 помещений и строительство около 79 тыс. кв. м. недвижимости.

На улицах Летчиков и Кварцевой суммарно планируют снести 12 ветхих домов и построить многоэтажки. По данным мэрии, градостроительный потенциал площадок составляет 63,5 тыс. кв. м на Летчиков и 36,5 тыс. кв. м — на Кварцевой. На улице Летчиков предполагается расселить 132 помещения, на Кварцевой — 42. Эксперты отмечали, что сложности освоения территорий возникают из-за изношенных инженерных сетей.

Диана Сунагатуллина

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